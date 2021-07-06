Сибирячку сняли с рейса в аэропорту Иркутска из-за налоговой задолженности Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Судебные приставы сняли с рейса предпринимательницу, которая не нашла 23 000 рублей на оплату налогов, но потратила деньги на авиаперелет за границу. Из-за принудительных мер, связанных с ограничением перемещения, жительница Иркутской области не смогла улететь на отдых. Об этом сообщает пресс-служба Управления федеральной службы судебных приставов России по Приангарью.

- У нас было два исполнительских листа на взыскание 23 000 рублей, наши предупреждения гражданка проигнорировала, тогда мы вынесли постановление об ограничении права выезда за пределы Российской Федерации, - рассказываю приставы. – Женщина об этом знала, но путевку приобрела.

Ее сняли с рейса во время прохождения пограничного контроля в аэропорту Иркутска. В регистрации на рейс было отказано. Тогда должница тут же связалась с судебными приставами, все оплатила, но самолет все же улетел без нее, так как снятие ограничения занимает сутки. Только на следующий день женщина смогла отправиться на отдых.

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