Ремонт улиц Ярослава Гашека, Украинской и Дальневосточной начали в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В областном центре приступили к ремонту трех улиц: Ярослава Гашека, Украинская и Дальневосточная. Последняя является наиболее крупной по объему работ. На участке протяженностью 900 метров выполнят укладку асфальта , расширят парковочные карманы, перенесут контейнерные площадки, высадить газоны и деревья. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- Также подготовительный этап работ развернут на улицах Украинская и Ярослава Гашека. Ремонт обеих улиц завершат к 1 сентября. Контроль за подрядчиками на всех дорогах осуществляют специалисты независимого технического надзора. На все выполненные работы будет действовать гарантия в 4 года, - рассказали в ведомстве.

Ремонт будет проводиться без перекрытия дороги и автомобильного движения. Отдельное внимание будет уделено системе ливневой канализации.

В скором времени работы закончатся на улицах 7-я Советская и 2-я Батарейная.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Обжалованию не подлежит: иркутянин, который на Лексусе насмерть сбил двух подростков в Улан-Удэ, отправился в колонию на 15 лет. Приговор для лихача вступил в силу. (подробности)

ИГУ неделю обеспечивает горячими обедами врачей красной зоны. Ежедневно «на передовую» поступает вкусная и питательная еда. (подробности)

Лаяла и выла несколько часов: упавшую с обрыва под Иркутском кавказскую овчарку спасли альпинисты. Собака кубарем пролетела несколько метров. (подробности)