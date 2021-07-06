Житель Бурятии вышел из дома во время режима самоизоляции и был оштрафован Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Бурятии суд признал местного жителя виновным в административном правонарушении, а точнее в несоблюдении режима самоизоляции. Мужчина контактировал с женщиной больной коронавирусом и был осведомлен об этом, но на момент проверки, дома не находился. Об этом сообщают в пресс-службе Баргузинского районного суда Бурятии.

- Исследовав материалы дела об административном правонарушении, выслушав правонарушителя, суд пришел к выводу о том, что в действиях обвиняемого усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов), - рассказали в ведомстве.

Правонарушителя признали виновным и назначили штраф – 7500 тысяч рублей. Мужчина не стал обжаловать приговор суда.

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