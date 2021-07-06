В ДТП в Шелеховском районе погиб водитель грузовика и пострадал 12-летний ребенок Фото: ГУ МВД по Иркутской области

По предварительной информации, водитель грузовика «Вольво» не справился с управлением в районе села Моты Шелеховского района, мужчина погиб на месте. Фура съехала в кювет и перевернулась. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В результате происшествия водитель скончался до приезда скорой медицинской помощи. С места ДТП госпитализирован в больницу 12-летний ребёнок, - рассказали в ведомстве.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, движение транспорта не затруднено.

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