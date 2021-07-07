Погода в Иркутске: 7 июля синоптики предупреждают о жаре Фото: Архив "КП"

Погода в Иркутске 7 июля ожидается не по-сибирски жаркой. Термометры покажут на 8 градусов выше климатической нормы – предупреждает Яндекс. Сегодняшний день обещает стать самым жарким 7 июля за последние 60 лет. Воздух нагреется днем до +31…+33 градусов. Об этом сообщают сотрудники Иркутского Гидрометцентра.

- В городе в среду небольшая облачность, дождя не будет, ветер дует с юго-востока со скоростью 5-10 м/с, - говорят метеорологи.

В городе сегодня низкая влажность воздуха – до 42%, атмосферное давление в норме – 715 миллиметров ртутного столба. Что касается прогноза по Приангарью, то погода в Иркутской области 7 июля будет преимущественно без осадков, облачность переменная, дожди ожидают жителей западных, северо-западных районов. Скорость ветра в регионе такая же, но возможны временами порывы до 14 м/с. Столбики уличных термометров днем покажут +30…+35, в низинах до +25.

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