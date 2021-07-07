Сбросы воды Иркутской ГЭС увеличат с 7 июля

Сбросы воды Иркутской ГЭС увеличат с 7 по 9 июля
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Приангарье с сегодняшнего дня, 7 июля, будут увеличены сбросы воды Иркутской ГЭС. Об этом сообщают сотрудники МЧС России по Иркутской области.
- На заседании, проведенном Енисейским бассейновым водным управлением Федерального агентства водных ресурсов, было принято решение об увеличении сбросных расходов гидроэлектростанции до 2900 м³/с, - говорят спасатели.
Изменения продлятся по 9 июля. На данный момент подтопленных жилых домов нет. Жалоб от населения о подтоплениях не поступает. Вода пришла только в пониженные участки острова Елизовский, где находится одноименное садоводство.
Мониторинг обстановки на Ангаре проводят сотрудники ГИМС и спасатели АСС Иркутска.
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