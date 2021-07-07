Лес горит в семи районах Иркутской области 7 июля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В минувшие сутки в Иркутской области удалось локализовать два возгорания в лесах Усть-Илимского района. Также взятыми в кольцо, по данным на 7 июля, остаются шесть очагов в Бодайбинском, Нижнеилимском, Киренском, Усть-Кутском районах. Общая площадь локализованных пожаров – больше тысячи гектаров. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Но еще больше площадь действующих возгораний. Горит свыше 3800 гектаров тайги: 16 пожаров зафиксированы в Катангском, Мамско-Чуйском, Усть-Илимском, Киренском, Бодайбинском районах, а также в Витимском заповеднике.

- Из шести вновь зарегистрированных лесных пожаров три начались на незакрепленных за арендаторами участках, столько же – на арендованных, - отмечают специалисты. - Пять возгораний возникли предположительно из-за гроз, в одном случае виноваты лесозаготовители.

В регионе мониторинг лесов продолжается при помощи авиации.

ЦИФРЫ

261 лесной пожар обнаружен с начала 2021 года в Приангарье;

75487,3 га – их общая площадь.

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