340 случаев заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

И снова количество случаев заражения коронавирусом за сутки бьет все рекорды в Иркутской области. За минувшие 24 часа положительные результаты тестов пришли 340 жителям региона. Таким образом, общее число инфицированных с начала пандемии в Приангарье возросло до 76 527. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в регионе.

- В больницы госпитализировано еще 56 человек, всего в ковидных госпиталях на сегодняшний день лечат 5421 пациента, - отмечают специалисты.

К счастью, большинство из подцепивших заразу уже с болезнью справились, так переболели уже 70 668 человек (за сутки +67). Но, увы, не все смогли победить COVID-19 и число жертв его постоянно растет. Только за сутки коронавирус унес жизни 31 зараженного, еще трое с таким же диагнозом умерли от иных болезней. Всего область потеряла уже 3355 гостей и жителей: причиной смерти COVID-19 становился 3042 раза, еще 313 заболевших им имели также и другие тяжелые заболевания, которые привели к летальному исходу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08