Больше 600 организаций проверили на соблюдение ограничительных мер в Иркутской области за неделю Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С 29 июня по 6 июля в Иркутской области прошли проверки организаций на соблюдение противоэпидемиологических требований. В рейдах участвовали около 360 должностных лиц. За неделю проверено 638 объектов торговли, общепита, а также организаций, предоставляющих населению банковские, почтовые, спортивные, культурные и другие услуги. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Составлено 55 протоколов по статье 20.6.1 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», - рассказали в ведомстве.

Статья подразумевает предупреждение, если правонарушение совершено впервые, либо штраф. Для граждан сумма варьируется до 30 тысяч рублей, для должностных лиц и предпринимателей без образования юридического лица – до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – до 300 тысяч рублей.

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