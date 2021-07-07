Спрос на донорскую кровь снизился из-за перепрофилирования больниц под ковидные госпитали в Иркутской области Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В связи с перепрофилированием медицинских учреждений Иркутской области под ковидные госпитали спрос на компоненты крови снизился. Об этом сообщают в официальном аккаунте Службы крови Иркутской области.

- Благодаря вашему неоценимому вкладу в спасение жизнеи , на станции переливания крови создан надежныи и значительный запас компонентов донорскои крови для оказания необходимой помощи, - рассказали в публикации в соцсетях сотрудники службы.

Доноров просят сдавать кровь только при возникновении необходимости в их группе или фенотипе, иначе может произойти переизбыток материала и компоненты придется списать, чего допускать нельзя. Прием доноров плазмы также проходит в ограниченном режиме - до 10 человек в день.

Людей просят воздержаться от посещения иркутской станции переливания крови в ближайшее время и следить за актуальной информацией на официальном сайте.

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