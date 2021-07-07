В Усолье-Сибирском разыскивают вора в клетчатой рубашке и белых штанах Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Усолье-Сибирском полиция просит местных жителей помочь определить личность подозреваемого в краже. Мужчину запечатлела камера наблюдения. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Сотрудники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Усольский» ведут розыск подозреваемого в совершении кражи денег у продавца в одном из павильонов оптового рынка в городе Усолье-Сибирское, - рассказали в ведомстве.

Полиция призывает мужчину, запечатленного на видео, самостоятельно обратиться в дежурную часть для дачи объяснений. Всех, кто владеет информацией о личности и местонахождении этого человека, просят сообщить об этом в правоохранительные органы.

Особые приметы: на вид 25-30 лет, рост 170-175, стрижка короткая.

Был одет: рубашка клетчатая, белые штаны, туфли.

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