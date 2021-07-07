Дорогу Голуметь-Онот начнут приводить в порядок со следующей недели Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Дорожная техника выйдет на трассу Голуметь-Онот на следующей неделе. В поселок Онот из-за плачевного состояния дороги перестал ходить единственный рейсовый автобус. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области со ссылкой на главу региона.

- На участке длиной 50 километров проведут выравнивание, отсыпку и грейдирование. Кроме того, планируется установить систему весогабаритного контроля, это позволит контролировать нагрузку и сохранить дорогу, – сообщил губернатор Приангарья.

Планируется провести капитальный ремонт двух участков дороги протяженностью 18 километров. В следующем году начнётся проектирование капитального ремонта на участке длиной 48 километров. Также будет установлена система весогабаритного контроля для большегрузов, чтобы избежать превышения весовой нагрузки на дорогу.

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