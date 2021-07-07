В Иркутске новая газодымозащитная служба провела учения

В Иркутске прошли первые учения городской газодымозащитной службы.

В Иркутске появилась первая городская газодымозащитная служба при МКУ «Безопасный город». Подразделение вошло в боевые звенья Иркутского пожарно-спасательного гарнизона. Оно создано по поручению мэра Иркутска Руслана Болотова в апреле этого года, чтобы спасать людей и устранять аварии в условиях высокого задымления. Например, в коллекторах, где может накапливаться метан и другие ядовитые газы.

- Работа в задымленных помещениях, поиск и спасение пострадавших – одни из самых востребованных направлений. Личный состав должен быть подготовлен и экипирован, – сказал Руслан Болотов, открывая учения.

Сотрудники прошли необходимую теоретическую подготовку и аттестацию, попрактиковались. Все прошло успешно.

Занятия ведутся на базе первого пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Иркутской области. А в скором времени в Иркутске может появиться еще одна специализированная служба по работе с ядами и другими поражающими веществами.

Мэр отметил, что подразделение создано в этом году.