МЧС: в Иркутскую область вернутся ливни, грозы и град 8 и 9 июля Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

Резкое ухудшение погоды ожидается в Приангарье. 8 июля ночью в западных, северо-западных районах, днем — по области, 9 июля ночью в северных районах региона ожидаются местами сильные дожди, ливни, грозы, град, усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Прогноз доведен до глав муниципальных образований, начальников пожарно-спасательных гарнизонов, оперативных дежурных Единых дежурно-диспетчерских служб, дежурных служб территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти для своевременного принятия необходимых мер и проведения превентивных мероприятий, - сообщают в ведомстве.

Жителей Приангарья в ближайшие дни просят воздержаться от дальних поездок, особенно к водоемам и в горы.

Вместе с этим 8-10 июля местами по области ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов. Это означает, что посещение лесов будет запрещено, как и разжигание костров, пал травы и сжигание мусора.

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