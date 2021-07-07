Больше 400 деревьев посадят на улице Трактовой в Иркутске после ремонта

В Иркутске приступили ко второму этапу ремонтных работ на улице Трактовой. Конечный срок – 15 октября текущего года. Помимо восстановления полутора километров ливневой канализации, обустройства тротуаров и укладки асфальта на улице высадят больше 400 деревьев. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– В дневное время ведется ремонт системы ливневой канализации, земляные и бетонные работы вдоль проезжей части. В вечерние и ночные часы производим фрезерование асфальта и укладку выравнивающего слоя. При благоприятных погодных условиях до конца недели завершим укладку первого слоя асфальта по всей правой стороне, – рассказал представитель подрядной организации.

На месте ремонта увеличено число рабочих и спецтехники. Больше 50 человек трудятся беспрерывно. Большинство работ проходит ночью, чтобы не создавать причину для пробок.

Именно на улице Трактовой впервые в Иркутске появятся отдельные полосы для общественного транспорта, что существенно снизит трафик.

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