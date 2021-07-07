Двое детей 6 и 7 лет пострадали при столкновении «Тойоты» и Ниссана» под Тулуном Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Серьезное ДТП произошло в Тулунском районе. Там на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» столкнулись «Тойота Королла» и «Ниссан Кашкай», одна из иномарок съехала в кювет. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД россии по Иркутской области.

- С травмами в медицинское учреждение были доставлены 32 –летняя женщина, пассажир Тойоты, и ее дети в возрасте 6 и 7 лет.

В настоящее врем причины дорожно-транспортного происшествия устанавливаются сотрудниками ГИБДД, проводится проверка.

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