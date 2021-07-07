Контрабанду леса на 50 миллионов рублей в Китай остановили в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области удалось задержать членов ОПГ, которые пытались вывезти в Китай лес на 50 миллионов рублей. Об этом сообщает главный государственный таможенный инспектор по взаимодействию со СМИ Иркутской таможни.

- Было установлено, что российский гражданин, руководитель общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированного в Иркутске, вступив в преступный сговор с гражданином КНР и иными неустановленными лицами, создал устойчивую, сплоченную организованную группу, направленную на получение максимальной финансовой выгоды, связанной с экспортом древесины неизвестного происхождения в Китай. Гражданин КНР по прямому указанию главаря ОПГ подыскивал инопартнеров на территории КНР для заключения внешнеэкономических контрактов, а также отвечал за прием, складирование незаконно заготовленной древесины на пункте приема и отгрузки древесины, - рассказали в ведомстве.

Так группировка смогла вывезти в прошлом году в Китай 2,4 тыс. кубических метров пиломатериалов из березы и сосны на общую сумму более 16,5 миллионов рублей. Для создания видимости законности бизнеса злоумышленники использовали недействительные сведения о сделках

Всего члены ОПГ незаконно экспортировали в Китай более 7 тысяч кубометров лесоматериалов

На общую сумму более 50 миллионов 143 тысяч рублей. Гражданин России, организатор преступной деятельности и его подельник, гражданин КНР, задержаны.

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