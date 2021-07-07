Более 400 тысяч жителей Иркутской области сделали первую прививку от коронавируса

Прививки делать начали активнее.

В Иркутской области активно идет прививочная кампания. В последнее время с ростом заболеваемости коронавирусом желающих вакцинироваться очень много. По данным на 7 июля первым компонентом привито 402 тысячи человек, из них 140 тысяч – люди старше 60 лет. Полный курс вакцинации прошли 283 тысячи. Такие цифры озвучил на заседании оперштаба губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

- Препараты в регион поступают постоянно, - сказал глава Приангарья. - Этот вопрос держу на личном контроле. Но обстановка остается крайне сложной. Повторюсь, приостановить распространение коронавируса мы сможем только увеличивая темпы вакцинации, а также соблюдая ограничительные и профилактические меры.

Губернатор также рассказал, что скоро откроется ковидный госпиталь в областной клинической больнице, где будет развернуто 800 коек.

- Подчеркну, что высокотехнологичную медпомощь по важным направлениям продолжат оказывать в «чистой зоне» областной больницы, - заключил Игорь Кобзев. - Экстренную помощь будут оказывать в других больницах и поликлиниках. Стационарных больных переведут в городскую клиническую больницу №1. Сделать это надо под пристальным наблюдением врачей, особое внимание уделить лежачим больным и нуждающимся в специальном оборудовании.