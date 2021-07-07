В Иркутске полицейские помог доставить 11-месячную девочку с высокой температурой в больницу Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске к экипажу ДПС в составе лейтенанта полиции Артема Корзун и старшего лейтенанта полиции Дмитрия Алексеева обратился один из водителей. Мужчина рассказал, что в его автомобиле находится супруга с 11-месячной дочкой, у которой сильно увеличилась температура тела и им как можно скорее нужно получить помощь медиков. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Инспекторы незамедлительно пересадили женщину с девочкой в патрульный автомобиль и за несколько минут доставили их в Ивано-Матренинскую детскую клиническую больницу, - рассказали в ведомстве.

На следующий день родители рассказали о произошедшем в соцсетях , поблагодарив полицейских за помощь.

На следующий день благодарные родители поделились произошедшим в социальных сетях, выразив признание откликнувшимся на просьбу автоинспекторам.

В настоящий момент мама и ребенок находятся под наблюдением врачей.

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