Друг Вячеслава Зайцева Николай Головин считает, что кутюрье в опасности Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Друг и бывший гендиректор Дома моды Вячеслава Зайцева Николай Головин рассказал, что считает – кутюрье в опасности. Накануне 83-летний Зайцев беседовал со следователем Следственного комитета. Об этом сообщает ИА NEWS.ru.

- Я волнуюсь за Вячеслава Михайловича и его качество жизни, за безопасность, за сохранение его творческого наследия как достояния нашей страны. Он — основоположник школы моды, это действительно, — отметил друг Зайцева.

Несколько дней назад модельер подал заявление в СК с просьбой проверить законность продажи частей Дома моды, который носит его имя. Зайцев утверждает, что не ставил свою подпись на документах, а о самих сделках узнавал из СМИ.

Уже больше года вокруг кутюрье происходит скандал, связанный с возможными махинациями с его имуществом. Часть Дома моды, которая была построена специально для него в 82-м году, продали без ведома Зайцева. Также раньше из его коллекции пропадали дорогие картины и уникальные модели.

Доследственную проверку по факту финансовых махинаций в Доме моды и угроз в адрес Вячеслава Зайцева взял на личный контроль руководитель СК РФ Александр Бастрыкин.

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