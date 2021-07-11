Без вести пропавшего 8-летнего мальчика нашли в поселке Усть-Ордынский Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В поселке Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района полиция разыскала без вести пропавшего ребенка. Накануне вечером мальчик отправился гулять с друзьями и ушел в неизвестном направлении. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- По словам сверстников, мальчик мог направится в сторону заброшенного леспромхоза. Информация об этом был проверена, но подтверждения не нашла. Ребенок воспитывается в благополучной семье и ранее из дома не уходил. Всю ночь и утро его искали порядка 40 полицейских и 20 местных жителей, - рассказали в ведомстве.

Около 9.00 полицейские нашли мальчика спящим в кладовке, расположенной рядом с домом его бабушки. Оказалось, что накануне школьник играл с маленьким ребенком и уронил его. После этого он испугался, что будет наказан и решил не возвращаться домой.

С семьей работают инспекторы по делам несовершеннолетних.

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