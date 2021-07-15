33 пациента умерли от коронавируса в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На 15 июля в Иркутской области за сутки выявлено 389 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщают в аккаунте регионального оперативного штаба в соцсетях.

- Количество подтверждённых случаев инфицирования с начала пандемии в регионе возросло до 79 461, в том числе: за сутки госпитализировано 43 человека, 5834 пациента продолжают проходить лечение в медицинских учреждениях Приангарья, - сообщили в ведомстве.

Также за сутки 121 зараженный выздоровел. Общее количество жителей Иркутской области, победивших коронавирус – 71 359.

К сожалению, не всем удается справиться с вирусом. От COVID-19 умерло 33 человека, с начала пандемии – 3283. От иных, не связанных с коронавирусной инфекцией, заболеваний - 334. За последние сутки зафиксировано 4 летальных исхода.

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