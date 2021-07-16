500 млн рублей дополнительно выделят из бюджета Иркутской области на борьбу с COVID-19

Иммунизация против коронавируса продолжается. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На борьбу с коронавирусом в Приангарье дополнительно направят полмиллиарда рублей из региональной казны. Об этом сообщил губернатор области Игорь Кобзев.

- Сейчас мы очень плотно работаем с федеральным Минздравом, с депутатами Законодательного Собрания Иркутской области, особенно с комитетом по здравоохранению и социальной защите, - отметил Игорь Кобзев. - Мы приняли решение выделить дополнительные средства из областного бюджета в размере более 500 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом.

Деньги пойдут на приобретение лекарств и кислорода, обслуживание кислородных станций. Также на них отремонтируют 10 компьютерных томографов, часть направят на «ковидные» выплаты медикам.

Ситуация с коронавирусом в регионе по-прежнему непростая.

- Рассчитываю на сознательность жителей области. Мы вместе должны остановить пандемию. Соблюдать правила безопасности - это раз. И вакцинироваться - это два, - подчеркнул Игорь Кобзев.

Сейчас в Иркутской области действует 89 пунктов, где ставят прививки от COVID-19 - это поликлиники, крупные торговые центры, вузы, спортивные клубы. Выездные бригады медиков вакцинируют коллективы на предприятиях.

Всего, по данным на 15 июля, первый компонент вакцины от коронавируса получили 437 925 жителей региона, полностью иммунизированы 308 671 человек.