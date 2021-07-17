Сибиряк дважды попался на уловки мошенников и «подарил» им 2 миллиона рублей

Обманутый житель Тулуна Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Мошенники продолжают удачно обманывать доверчивых жителей Иркутской области. Очередной их жертвой стал житель Тулуна. Ему позвонил аферист, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он рассказал, что неизвестные пытаются оформить на его имя кредит. Чтобы этого избежать, посоветовал проехать в ближайшее отделение, подтвердить заявку и перевести все деньги на «безопасный» счет. Мужчина выполнил указания аферистов и перевел заемные деньги на указанные лжебанкирами реквизиты.

- Через неделю такая же ситуация повторилась вновь, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Мошенники действовали по аналогичной схеме и выманили у жителя Тулуна в общей сложности более 2 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Полицейские в очередной раз напоминают жителям Приангарья, что настоящие банковские работники никогда не звонят на телефоны клиентов, не запрашивают конфиденциальную информацию и не просят переводить деньги на банковские счета.