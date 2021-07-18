Погода в Иркутске: 18 июля днем воздух прогреется до +20

Погода в Иркутске: 18 июля днем до +20 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 18 июля облачная. Дождь, который принес к нам холодный фронт из Западной Сибири, будет идти и днем. Об этом сообщают сотрудники Иркутского Гидрометцентра.

- Днем в столице Приангарья воздух прогреется до +20 градусов, - говорят метеорологи. – Ветер в Иркутске дует северо-западный со скоростью 5-10 м/с с порывами до 13 м/с.

По данным Яндекса, атмосферное давление в норме – составляет 721 миллиметр ртутного столба. Что касается прогноза по региону, то погода в Иркутской области 18 июля, мягко говоря, ненастная.

По всему Приангарью дожди – где кратковременные, где сильные, а где-то и вовсе грозы. Ветер дует с порывами до 15-20 м/с. Столбики уличных термометров днем покажут +20…+25 градусов, Если небо затянут облака, выше +18 не ожидается. Жара сегодня только в северо-восточных районах региона, там до +28…+33.

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