Александр Ведерников: Есть проблемы и с работодателями, которые по старинке требуют бумажные больничные листы

Депутаты ЗС в Братске.

Больничные для больных ковидом – тема, которую обсудили депутаты Заксобрания региона с руководством городской больницы №5. Парламентарии сейчас находятся с рабочей поездкой в северной столице Приангарья.

«Есть проблемы с работодателями, которые по старинке требуют со своих сотрудников бумажные больничные листы, хотя давно внедрен электронный документооборот, - сказал Александр Ведерников. – Это вынуждает приходить в поликлинику, сидеть в очередях. Наша задача сделать так, чтобы облегчить для жителей региона продление и закрытие больничного листа».

В Братске находятся также депутаты, представляющие территорию, Андрей Андреев, Светлана Петрук, Георгий Любенков, Олег Попов, Александр Гаськов. Они рассказали, то им поступают жалобы пациентов на то, что они часами вынуждены стоять в очередях, чтобы продлить или закрыть больничный по COVID-19.

Кстати, в городской больнице №5 Братска выстроена такая система: явка пациента для продления листка нетрудоспособности не требуется. Однако если надо принять обоснованное решение о выдаче больничного или его закрытия очный осмотр действительно проводится.

Спикер Заксобрания отметил, что опыт братской больницы будет рекомендован к внедрению в других медучреждениях региона. В областном парламенте работают на тем, чтобы найти механизмы, которые позволили бы закрывать больничные для переболевших коронавирусом без посещения больниц.