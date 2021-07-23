Погода в Иркутске: 23 июля в городе до +27 Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Иркутске 23 июля. В областном центре в пятницу переменная облачность, вероятность дождя минимальна. Об этом сообщают сотрудники Иркутского Гидрометцентра.

- Днем воздух в городе прогреется до +25…+27 градусов, - говорят метеорологи. – Ветер в городе дует с северо-запада со скоростью 5-10 м/с.

По данным Яндекса, атмосферное давление в столице Приангарья в норме – составляет 720 миллиметров ртутного столба. Погода в Иркутской области 23 июля также ожидается с переменной облачностью, местами кратковременные дожди, где-то и вовсе грозы. Скорость потока воздушных масс, как и в Иркутске, 5-10 м/с, но при грозах ветер будет усиливаться до 14 м/с. Столбики уличных термометров днем в регионе покажут +22…+27, но если небо затянут облака будет прохладно +14…+19.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08