Аварийное отключение электричества произошло в Тайшетском и Нижнеилимском районах Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Иркутской области произошло аварийное отключение электричества в двух районах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приангарью.

- Электроснабжение пропало из-за аварии в Тайшетском и Нижнеилимском районах, - говорят спасатели. - Без электроэнергии остаются 40 частных жилых домов в поселке Дальний. Также электричества нет в 91 дома в поселке Пея, также отключены два социально-значимых объекта.

В оба района выехали аварийно-восстановительные бригады из четырех специалистов.

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