Игорь Кобзев: Главное - своевременно госпитализировать пациентов с коронавирусом. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.

На заседании оперативного штаба, которое провел губернатор Приангарья Игорь Кобзев, обсудили меры по снижению заболеваемости COVID-19 в регионе. Обстановка сложная, прирост заражений пока сохраняется.

- Течение заболевания агрессивное, необходимо быть внимательными, чтобы больного на амбулаторном лечении своевременно госпитализировать, - подчеркнул Игорь Кобзев. - От времени госпитализации зависит и исход заболевания. Я очень осторожно хочу сказать, что мы все же прошли пиковую нагрузку на коечный фонд в Иркутской области. Сейчас главная задача - оперативно госпитализировать всех, у кого есть медицинские показания. Необходимо приложить все усилия, все знания, чтобы снизить число смертельных случаев.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по региону Дмитрий Савиных отметил, что за полтора месяца в Приангарье зафиксировано свыше 10 тысяч заражений COVID-19, что в два раза выше, чем в предыдущий такой же отрезок времени. Средний темп прироста за шесть недель - 20,9%.

Что касается вакцинации, то ее темпы в области, по словам специалистов, сопоставимы со средними показателями по стране. Конкретно, первый этап иммунизации уже прошли 460 тысяч жителей Иркутской области, и около 340 тысяч человек получили оба компонента.