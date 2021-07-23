Выселить сибиряка из дома гражданской супруги помогли судебные приставы Фото: Алексей БУЛАТОВ

43-летний сибиряк не хотел съезжать из дома, который принадлежал гражданской супруги, в пригороде Тайшета даже после решения суда. Тогда за дело пришлось взяться судебным приставам. Об этом сообщает пресс-служба УФСПП России по Иркутской области.

- Добровольно освобождать жилплощадь мужчина отказывался, собственница обратилась в суд с иском, который был удовлетворен, на основании этого в Тайшетское районное отделение поступил исполнительный лист о выселении гражданина незаконно занимаемого им частного дома, - рассказывают приставы.

Когда специалисты рассказали о том, что ждет нарушителя, если он не съедет, он тут же упаковал вещи и покинул помещение.

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