Новые пищеблоки откроют в восьми школах Иркутска к 1 сентября. Фото: пресс-служба администрации Иркутска.

К началу учебного года в восьми школах и стольких же детсадах приведут в порядок пищеблоки. Как ведется их реконструкция в образовательных учреждениях №12 и №43, проверил глава Иркутска Руслан Болотов.

Он отметил, что в прошлом году по поручению президента России Владимира Путина организовали бесплатное горячее питание для учеников начальных классов. Для этого обновили пищеблоки, выделив деньги из городской казны. А в этом году их ремонт впервые финансируется из бюджета региона.

- Программа рассчитана на два года, но надеюсь, что нам удастся договориться с правительством региона, чтобы ее продлить, - сказал Руслан Болотов. - На эти средства мы капитально ремонтируем сами пищеблоки, проводим замену электрических, водопроводных и канализационных сетей, систем отопления. Также закупаем необходимое оборудование, мебель, увеличиваем количество посадочных мест. Там, где есть возможность, организовываем дополнительные помещения.

А теперь подробнее. В школе № 43 пищеблок станет почти в 2,5 раза просторнее: раньше это был буфет площадью 94,2 квадратных метров, а теперь - столовая на 226,4 квадратных метров. Тут разместятся цеха: горячий, для сырых продуктов, для хранения. В учебном заведении № 12 смогут одновременно кормить на 30 школьников больше, чем до ремонта. Для этого покупают новую мебель. Также обновляют пищеблоки в школах №11 и №65.

Кроме того, продолжаются капремонты в столовых в школах № 14, 20, 39, гимназии № 3 и в восьми детсадах - деньги на это направляют из бюджета областного центра. Всего в этом году наводят порядок в 60 образовательных учреждениях города.