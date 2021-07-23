В Иркутске разыскивают без вести пропавшую женщину Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полиция разыскивает пропавшую иркутянку. Последний раз ее видели дома днем 8 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В дежурную часть отдела полиции обратилась мама разыскиваемой, которая сообщила, что ее 49-летняя дочь днем 8 июля ушла из дома, расположенного в микрорайоне Юбилейный, и до настоящего времени не вернулась, - рассказали в ведомстве.

Людей, кто что-либо знает о местоположении пропавшей, просят обратиться в полицию.

ПРИМЕТЫ:

Женщине на вид на 48-50 лет, ростом 175 см, среднего телосложения, европейский тип лица, глаза голубые, волосы прямые обесцвеченные в белый цвет.

БЫЛА ОДЕТА:

Она была одета в ветровку синего цвета до пояса, джинсы светло-синего цвета и бордовые кроссовки.

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