Еще 406 жителей Иркутской области заболели коронавирусом за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На 23 июля 406 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Иркутской области выявили за сутки. Количество заболевших с начала пандемии в регионе увеличилось до 82 657. Об этом сообщают в оперативном штабе региона в соцсетях.

- За минувшие сутки из больниц Приангарья выписался 51 пациент, болевший COVID-19. Продолжают лечение в медицинских учреждениях региона еще 5586 жителя, - рассказали в ведомстве.

Переболели и справились с вирусом 178 человек за сутки. Всего в Иркутской области выздоровели 72 507 жителей.

К сожалению, были зафиксированы и летальные случаи. Так от COVID-19 в регионе умерло 3583 пациента, 35 за минувшие сутки. От иных заболеваний, не связанных с вирусом скончались 363 человека, 2 за сутки.

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