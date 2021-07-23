Почти 9 тысяч жителей Иркутской области покусали клещи с начала сезона Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Иркутской области с начала сезона активности клещей в больницу обратилось 8938 жителей, пострадавших от их укусов. 1862 из них - дети. Об этом сообщают в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

- Госпитализировано с подозрением на клещевой энцефалит 21 пострадавших, на боррелиоз – 14, на клещевой риккетсиоз – 8. Случаи клещевого энцефалита лабораторно подтвердились у семи человек, боррелиоз - 9 человек, клещевой риккетриоз – 7, - рассказали в ведомстве.

На инфекции в этом году исследовано 4932 клеща. Обнаружили из них 41 с клещевым энцефалитом, 1311 с боррелиозом и 383 с другими клещевыми инфекциями.

Специалисты просят людей заботиться о своей безопасности во время отдыха на природе: пользоваться защитными средствами от насекомых, носить защитную одежду и регулярно осматривать себя на наличие клещей. Необходимо избегать зарослей. Если клещ все-таки укусил, немедленно обратиться к врачу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно, когда иркутяне получат выплаты на школьников к первому сентября. Заявки на выплату на школьников в Иркутске к 1 сентября начали подавать с 15 июля. (подробности)

Сибирячку за отказ сдавать ПЦР-тест после возвращения из Китая оштрафовали на 15 тысяч рублей. Женщина проигнорировала требования, продолжала гулять в общественных местах и контактировать с людьми. (подробности)