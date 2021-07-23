Расписание поезда Слюдянка1 - Усолье-Сибирское изменится с 1 августа Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Спрос на пассажирские перевозки упал. С 1 августа маршрут пригородного поезда №6329 Слюдянка1 – Усолье-Сибирское изменится. Об этом рассказали в пресс-службе ВСЖД.

- По воскресеньям состав будет следовать до станции Иркутск-Сортировочный. Со станции Слюдянка-1 будет отправляться по нормативному расписанию в 18:34, на станцию Иркутск-Сортировочный прибывать в 22:01, - сообщили в ведомстве.

Кроме того, ряд пассажирских поездов на участке Чуна – Вихоревка БАМа будет следовать по другому расписанию. С 24 июля изменение коснется поездов № 6040, 6037, 6041.

24 и 26 июля, со 2 по 7, с 9 по 14, с 16 по 21, 23, 25, 28 и 30 августа 2021 года пригородный поезд № 6040 Чуна – Вихоревка со станции Чуна будет отправляться в 19:12 (на 53 минуты позже), а на станцию Вихоревка прибывать в 21:41 (на 53 минуты позже).

Со 2 по 7, с 9 по 14, с 16 по 21 августа пригородный поезд № 6037 Вихоревка – Чуна со станции Вихоревка будет отправляться в 10:43 (на 33 минуты позже), на станцию Чуна прибывать в 13:24 (на 33 минуты позже).

Со 2 по 6, с 9 по 13, с 16 по 20 августа пригородный поезд № 6041 Торея – Чуна со станции Торея будет отправляться в 6:17 (на 7 минут позже), на станцию Чуна прибывать в 7:37 (на 7 минут позже).

7, 14 и 21 августа пригородный поезд № 6041 Вихоревка – Чуна со станции Вихоревка будет отправляться в 5:08 (на 7 минут позже), на станцию Чуна прибывать в 7:37 (на 7 минут позже).

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