Каждый четвертый сотрудник в Иркутской области снова работает на удаленке Фото: Евгения ГУСЕВА

В третью волну пандемии снова отдыхаем от офисов. Все, кому профессия и организация позволяют выполнять свои обязанности из дома, стараются уйти на удаленку. Так, по данным hh.ru, режим поменялся у каждого четвертого сотрудника в Иркутской области. Причем популярен гибридный вариант - когда можно приходить на рабочее место не каждый день. А некоторых и вовсе отправили в отпуск. Лето же!

- Чаще всего на новый график, предполагающий ограниченное появление в офисе или полный переход на удаленную работу, переводили представителей IT-сферы (34%) и начинающих специалистов (38%), - отметили аналитики.

А вот на производстве и на стройках мало что поменялось - большинство трудится в прежнем режиме.

В офисах и других рабочих зонах сейчас находится 53% сотрудников компаний. Для сравнения, весной, когда после второй волны коронавируса все активно возвращались в коллективы, очно работали 84% персонала.