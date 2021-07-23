На улице Горной в Иркутске оборудуют велодорожку. Фото: Администрация Иркутска

В Иркутске начался ремонт улицы Горной. Работы ведутся на участке от Байкальской до Карла Либкнехта, общая протяженность – 400 метров. В концепцию включена велосипедная дорожка. На этом настояла общественность. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- По мнению жителей, данная улица должна иметь больший уклон в сторону пешеходного движения из-за близости торговых центров и развлекательных объектов. С технической точки зрения улица Горная находится в историческом центре Иркутска, где сконцентрировано большое количество подземных инженерных коммуникаций. Понимая это, прежде чем начать асфальтовый ремонт, мы договорились с сетевой организацией о перекладке трубопроводов горячего водоснабжения. На сегодня эти работы завершены, - рассказали в ведомстве.

По проекту на Горной обустроят новые тротуары и велодорожки, заменят освещение и уложат асфальт по двухслойной технологии. Все работы должны быть окончены до 15 сентября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Школьница из сибирской глубинки подарила солистке LittleBig портрет, нарисованный своими руками. Мама Арины Шатхановой рассказала о воспоминаниях, когда они с Софьей Таюрской были детьми. (подробности)

Стало известно, когда иркутяне получат выплаты на школьников к первому сентября. Заявки на выплату на школьников в Иркутске к 1 сентября начали подавать с 15 июля. (подробности)