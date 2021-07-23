В Братске директор школы подписала акт невыполненных работ по ремонту на 885 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Вихоревке возбуждено уголовное дело против директора одной из школ. Женщину подозревают в превышении должностных полномочий. Итак, по версии следствия, в 2020 году директор школы заключила с коммерческой фирмой контракт на капитальный ремонт входа в здание, а также переустройство в школе тамбура для доступа маломобильных групп. По контракту подрядчик должен был выполнить работы на сумму 885 тысяч рублей.

- Однако, капитальный ремонт в полном объеме подрядчик не выполнил, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Директор об этом знала и из личной заинтересованности, подписала акт о приемке, а также справку о стоимости выполненных работ и затрат. 885 тысяч рублей были переведены на счет фирмы. Это привело к необоснованному расходованию средств федерального и регионального бюджетов.

Сейчас все подробности этого дела выясняют следователи.