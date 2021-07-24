До 500 покупателей в день обслуживает кассир «Слаты» Фото: Ираида Штольц

Залог успешной работы - профессиональный и дружный коллектив. В День торговли в сети супермаркетов «Слата» рассказали, как выглядит рабочий день сотрудников и чем поддерживается крепкий командный дух.

- Например, в нашем магазине - 12 кассиров в штате, в день выходит 5-6 человек. Один кассир за смену обслуживает 450-500 покупателей, - приводит цифры директор супермаркета «Слата» по ул. Депутатская 84/1 Ирина Ещенко. - Рабочий день кассира - от 8 до 11 часов, в зависимости от графика.

Сами кассиры добавляют, что главное в их работе - быть внимательными к покупателям и всегда улыбаться. Покупатели приходят разные, но каждого в торговой сети ценят и уважают.

А кроме активного труда и постоянного обучения коллектив «Слаты» ведет насыщенную корпоративную жизнь. Сотрудники сети вместе отмечают праздники, например, День торговли, Новый год, 31 Мавраля (объединенные 23 февраля и 8 марта), а еще занимаются спортом, участвуя в традиционных событиях: «Слатакиаде» и «Слата Марафоне».