Пенсионерка из Братска мечтала зарабатывать на акциях и потеряла 600 тысяч рублей Фото: Архив «КП» в Ижевске

Пенсионерка из Братска мечтала о дистанционном заработке. На просторах сети женщина нашла предложение о работе на инвестиционной площадке. Она зарегистрировалась на сайте, введя все свои персональные данные. В тот же день ей позвонил лжеброкер и объяснил, как устроена работа с акциями. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Мой счет пополнялся. Сумма росла. И я заработала хорошие деньги, больше миллиона рублей. Но как только я захотела их вывести, мне позвонили из "банка" и сообщили, что необходимо оплатить страховку и налог. На предложение произвести оплату в счет средств, которые я заработала на площадке, лжебанкир ответил, что это невозможно. Перечислить деньги возможно только с другого счета, - рассказала полицейским пострадавшая.

Так заявительница оформила два кредита на сумму, превышающую 600 тысяч рублей, и перевела деньги на различные номера банковских карт. После этого ее собеседник перестал выходить с ней на связь. Осознав, что стала жертвой обмана, она обратилась за помощью в полицию. Проводится проверка.

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