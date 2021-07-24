4-летнего мальчика сбил грузовик "Хендай" на трассе Иркутск-Качуг Фото: ГУ МВД по Иркутской области

ДТП произошло в Эхирит-Булагатском районе. Там на трассу неожиданно выбежал 4-летний мальчик. Водитель грузовика "Хендай" не успел отреагировать и наехал на ребенка. Об этом сообщают в официальном аккаунте УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

- На 55 километре автодороги "Иркутск-Качуг" 36-летний водитель автомобиля "Хендай" совершил наезд на 4-летнего мальчика, который внезапно выбежал на проезжую часть перед иномаркой.

С полученными травмами ребенок госпитализирован в больницу. В подробностях аварии разбираются сотрудники ГИБДД.

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