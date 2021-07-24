245 нарушений выявили инспекторы ГИБДД за стуки в Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники ГИБДД подвели итоги сплошных проверок транспорта Иркутской области. Целью рейдов было выявление водителей, игнорирующих использование ремней безопасности, детских кресел и другие правила перевозки пассажиров. Об этом сообщают в официальном аккаунте УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

- За день мероприятия полицейскими выявлено 199 нарушений использования водителями ремней безопасности и 46 фактов нарушения правил перевозки детей. Наибольшее количество нарушений выявлено на территории города Иркутска, Иркутского, Черемховского, Заларинского, Тайшетского, Усть-Илимского и Боханского районов.

С начала года в регионе произошло 108 аварий с участием водителей и пассажиров, которые не использовали ремни безопасности или детские кресла. В ДТП 56 человек погибли, в том числе 3 ребенка и 165 получили различные травмы, из них 27 - дети.

За нарушение правил использования ремня безопасности предусмотрен штраф в размере 1000 рублей. В случае нарушения требований к перевозке детей, установленных правилами дорожного движения, предусмотрен штраф в сумме 3000 рублей.

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