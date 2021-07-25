Погода в Иркутске: 25 июля в городе без осадков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Иркутске 25 июля. В областном центре сегодня незначительная облачность, осадков сотрудники Иркутского Гидрометцентра не обещают.

- В Иркутске дует юго-восточный ветер со скоростью 3-8 м/с, - говорят синоптики. – Воздух прогреется сегодня до +26…+28.

Атмосферное давление сегодня, по данным Яндекса, составляет 720 миллиметров ртутного столба, что для июля в нашем регионе является вариантом нормы. Погода в Иркутской области 25 июля, по словам метеорологов, будет с переменной облачностью, вероятность осадков минимальна. Ветер дует со скоростью 5-10 м/с. В целом, в Приангарье сегодня жарко – до +27…+32, однако, если набегут облака выше +20…+25 не будет.

Читайте также:

"Рвут профлист, как бумагу": туристов просят не оставлять еду "для мишек" на Байкале (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08