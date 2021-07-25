Портрет космонавта и Героя России Александра Полещука нарисовали на доме в Иркутской области

Александр Полещук летал в космос в 1993-м году. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

в городе Черемхово нарисовали на многоквартирном доме портрет космонавта и Героя России Александра Полещука, чтобы молодежь знала тех людей, которые в свое время приложили много усилий для развития нашей страны. Об этом сообщил мэр города Вадим Семенов в своем Инстаграм-аккаунте.

В Черемхове прошло детство и юность будущего покорителя космоса. И именно здесь сибирский мальчишка грезил о ракетах. Отсюда поехал поступать в Московский авиационный институт. Мечта сбылась в 1989 году – Александра Федоровича зачислили в отряд космонавтов.

24 января 1993 года состоялся старт космического корабля «Союз ТМ». На борту - экипаж основной экспедиции станции в составе командира летчика-космонавта Геннадия Манакова и бортинженера Александра Полещука. 179 дней экипаж «Союза» провел на борту космической станции.

«Работа космонавта в космосе - это самое интересное, что можно было придумать людям, - писал письмо своим родным из космоса Полещук. – «Тут объединяются многие профессии - и летчика, и врача, и исследователя по многим направлениям, и даже актера. Но самое интересное - это перманентная невесомость и изумительные виды Земли».

Портрет Героя России Александра Полещука находится на доме № 4 по улице Ф.Патаки.

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