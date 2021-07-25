Серебряную медаль Олимпиады в Токио по командной стрельбе из лука завоевала Светлана Гомбоева из Бурятии в составе сборной России. Фото: личная страница Светланы Гомбоевой в соцсети

Золотая или серебряная – гадали болельщики российской женской команды по стрельбе из лука после того, как наша команда, в составе которой за победу боролась и бурятская спортсменка Светлана Гомбоева, выиграла в полуфинале сборную Германии. До этого надо отметить, россиянки обыграли сборную США в четверть финале и украинок в 1/8 финала.

И теперь мы знаем ответ – медаль у сборной России по командной стрельбе из лука серебряная. Счет игры 6:0 в пользу лучниц из Южной Кореи - Сан Ан, Минхи Чан, Чэён Кан.

Нашу команду представляли опытная спортсменка Ксения Перова из Свердловской области, выступавшая на Олимпиаде в Рио и взявшая там серебряную медаль, а также Елена Осипова из Таганрога и Светлана Гомбоева, которые впервые выступали на олимпийских стартах.

Кстати, третье место у немецких лучниц.

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