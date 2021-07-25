Кузьма Алдаров: Рассматривается несколько вариантов индексации пенсий работающим пенсионерам

Руководителям федеральных министерств труда, финансов и экономразвития поручено проработать вопрос о включении в бюджет нa следующий год индексации пенсий для работающих пенсионеров.

Как пояснил заместитель секретаря ИРО партии «Единая Россия», вице-спикер областного парламента Кузьма Алдаров, предложения о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам с низкими зарплатами уже не однажды озвучивались фракцией партии в Государственной Думе и Совете Федерации.

«Сейчас взялись за решение этого актуального вопроса, – сообщил он. – Рассматривается несколько вариантов индексации пенсий работающим пенсионерам. После совместной оценки экспертов и федеральных министров наиболее будет выбран наиболее оптимальный. Думаю, соответствующий пункт будет включен в Народную программу».

Расходы на обеспечение данной меры должны быть учтены в бюджете РФ уже с 2022 года.

Напомним, индексация пенсий работающим пенсионерам была отменена в России с января 2016 года. Проработать предложения о её возврате в текущих реалиях поручил Правительству РФ Президент Владимир Путин. Из Минтруда России предложения по данному вопросу были направлены в кабмин. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассмотрят все предложенные правительством варианты индексации пенсий.