Отключение горячей воды в Иркутске 26 июля 2021: адреса, когда дадут горячую воду Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Отключение горячей воды в Иркутске 26 июля 2021 запланировано в части зданий Свердловского и Октябрьского округа. Подача ГВС прекратится на срок от восьми до одиннадцати часов. Стоит отметить, что горячая вода вернется по указанным адресам в тот же день. Об этом сообщает Оператор Теплосети Иркутска.

- Отключение горячей воды в Иркутске 26 июля 2021 необходимо для ремонта на тепловой сети, - говорят специалисты. – Это позволит избежать аварий в будущем.

Отключение горячей воды в Иркутске 26 июля 2021 пройдет в домах на улицах Грибоедова, Байкальская и в микрорайоне Юбилейный (см. таблицу).

Отключение горячей воды в Иркутске 26 июля 2021: адреса

Отключение горячей воды в Иркутске 26 июля 2021: адреса. Фото: Оператор Теплосети Иркутска

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