Отключение электричества в Иркутске 26 июля 2021: адреса, как долго не будет электроэнергии Фото: Мария КНЯЗЕВА

Отключение электричества в Иркутске 26 июля 2021 планово проведут в Ленинском, Правобережном, Свердловском и Октябрьском округах. Света в части зданий в этих районах не будет от 30 минут до шести часов. Об этом сообщает Иркутская электросетевая компания.

Отключение электричества в Иркутске 26 июля 2021 необходимо для замены рубильника, ремонта вводного устройства и других работ.

- В редких случаях, когда выполнение ремонтных работ требует в процессе больше времени, срок отключения может быть увеличен, - отмечают специалисты.

Отключение электричества в Иркутске 26 июля 2021 пройдет в домах на улицах Донская, Карла Либкнехта, Трудовая, Баумана, Павла Красильникова, Розы Люксембург, Севастопольская, Ярославского, Декабрьских Событий, Франк-Каменецкого, Халтурина и других (см.таблицу).

Отключение электричества в Иркутске 26 июля 2021: Ленинский район

Отключение электричества в Иркутске 26 июля 2021: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение электричества в Иркутске 26 июля 2021: Правобережный район

Отключение электричества в Иркутске 26 июля 2021: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение электричества в Иркутске 26 июля 2021: Свердловский район

Отключение электричества в Иркутске 26 июля 2021: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение электричества в Иркутске 26 июля 2021: Октябрьский район

Отключение электричества в Иркутске 26 июля 2021: адреса. Фото: ИЭСК

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