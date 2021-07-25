Отключение электричества в Иркутске 26 июля 2021: адреса, как долго не будет электроэнергии
Фото: Мария КНЯЗЕВА
Отключение электричества в Иркутске 26 июля 2021 планово проведут в Ленинском, Правобережном, Свердловском и Октябрьском округах. Света в части зданий в этих районах не будет от 30 минут до шести часов. Об этом сообщает Иркутская электросетевая компания.
Отключение электричества в Иркутске 26 июля 2021 необходимо для замены рубильника, ремонта вводного устройства и других работ.
- В редких случаях, когда выполнение ремонтных работ требует в процессе больше времени, срок отключения может быть увеличен, - отмечают специалисты.
Отключение электричества в Иркутске 26 июля 2021 пройдет в домах на улицах Донская, Карла Либкнехта, Трудовая, Баумана, Павла Красильникова, Розы Люксембург, Севастопольская, Ярославского, Декабрьских Событий, Франк-Каменецкого, Халтурина и других (см.таблицу).
Отключение электричества в Иркутске 26 июля 2021: Ленинский район
Отключение электричества в Иркутске 26 июля 2021: адреса. Фото: ИЭСК
Отключение электричества в Иркутске 26 июля 2021: Правобережный район
Отключение электричества в Иркутске 26 июля 2021: адреса. Фото: ИЭСК
Отключение электричества в Иркутске 26 июля 2021: Свердловский район
Отключение электричества в Иркутске 26 июля 2021: адреса. Фото: ИЭСК
Отключение электричества в Иркутске 26 июля 2021: Октябрьский район
Отключение электричества в Иркутске 26 июля 2021: адреса. Фото: ИЭСК
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