Зачем «Слата» включилась в альянс «Восточный союз»

Фото: ООО «Маяк»

Весной «Слата» вошла в альянс «Восточный союз» вместе с двумя масштабными торговыми сетями Сибири и Дальнего Востока «Красный Яр» и «Самбери». Совместно решая задачи, члены союза намерены достичь экономического эффекта. Так, благодаря объединению планируется войти в топ-10 крупнейших ритейлеров России. Таким сетям доступны более выгодные условия на рынке, что в итоге отражается на цене продуктовой корзины.

- Федеральные сети имеют лучшие условия поставки, дискриминация региональных ритейлеров достигает 7 - 10%, - отметил исполнительный директор торговых сетей «Слата» и «ХлебСоль» Ярослав Шиллер. - Считаем, что это неправильно, особенно в нынешних реалиях. Мы обязаны максимально удерживать комфортные цены в магазинах, особенно это касается региональных городов, где зарплаты растут медленными темпами. Региональный бизнес необходимо поддерживать, и для этого мы консолидировались.

Исполнительный директор торговых сетей «Слата» и «ХлебСоль» Ярослав Шиллер. Фото: ООО «Маяк»

Основная задача союза - внедрить принцип «одного окна» во взаимодействии с поставщиками. Как подчеркнул Ярослав Шиллер, участники альянса имеют свои распределительные центры, знают потребности покупателей и за счет этого могут отладить цепочку поставок, снизив расходы на продвижение и логистику.