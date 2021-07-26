Погода в Иркутске: 26 июля синоптики обещают небольшую облачность Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Иркутске 26 июля. В городе сегодня небольшая облачность. Дождя сотрудники Иркутского Гидрометцентра не обещают.

- Воздух в областном центре прогреется 26 числа до +28, - говорят метеорологи. - Ветер в Иркутске дует юго-восточный 5-10 м/с.

По данным Яндекса, атмосферное давление в столице Приангарья в норме – составляет 719 миллиметров ртутного столба. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 26 июля ожидается с переменной облачностью, осадков не будет, небольшой дождь пройдет только в горах Восточного Саяна.

Столбики уличных термометров в регионе покажут +28…+33, но если небо закроют облака, выше +23 температура не поднимется. Ветер дует также с юго-востока с той же скоростью, что и в Иркутске.

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